Vaticano. Papa Francesco riceve Il presidente argentino Javier Milei. “Programma del nuovo governo” e “impegno per la pace”

AgenPress – Papa Francesco ha ricevuto in udienza il presidente della Repubblica argentina, Javier Gerardo Milei, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina e la volontà di rafforzarle ulteriormente. Ci si è poi soffermati sul programma del nuovo Governo per contrastare la crisi economica. Nel prosieguo della conversazione, sono stati toccati alcuni temi di carattere internazionale, in particolare i conflitti in atto e l’impegno per la pace tra le nazioni”.

Il colloquio di questa mattina a porte chiuse con il Papa nella Biblioteca del Palazzo Apostolico è durato circa un’ora, dalle 9 alle 10, e si è concluso con il saluto alla delegazione, la foto di gruppo e il tradizionale scambio dei doni. Il presidente ha regalato al Papa, oltre ai dolciumi, i famosi ‘alfajores’ (tipici dolcetti argentini farciti con ‘dulce de leche’) e biscotti al limone, anche una cartella con la copia della lettera manoscritta del Cancelliere José Maria Gutierrez a Juan Bautista Alberdi che lo accredita come Encargado de Negocios, rappresentante in Europa presso il Papa (maggio 1854) e l’immagine con la cartolina commemorativa di Mama Antula che le Poste Argentine hanno distribuito in occasione della sua beatificazione nell’agosto 2017.

Francesco ha ricambiato con i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace del 2024 e il libro sulla Statio Orbis in Piazza San Pietro. Insieme a questi, un medaglione in bronzo ispirato al Baldacchino di San Pietro che, si legge nella descrizione, “evoca l’immagine del cielo, rappresentato all’interno della cupola del Baldacchino. Questo dettaglio rappresenta l’armonia tra il sacro e il divino, unendo il cielo e la terra in una visione unica”.

