Usa. Lloyd Austin di nuovo in ospedale per complicanze. E’ in terapia intensiva. Funzioni trasferite a Kathleen Hicks

AgenPress – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha cancellato un viaggio a Bruxelles dove avrebbe dovuto prendere parte a incontri con altri ministri della Difesa della NATO. Lo ha detto lunedì un funzionario americano, dopo che il capo del Pentagono era stato ricoverato in terapia intensiva.

Austin, 70 anni, è stato portato domenica al Walter Reed Military Medical Center per “sintomi che suggeriscono un problema emergente alla vescica”, ha detto il Pentagono. Austin non aveva reso noto un intervento chirurgico per un cancro alla prostata a dicembre e un successivo ricovero in ospedale a gennaio per far fronte alle sue complicanze.