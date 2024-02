Scholz. Nessuno giochi con la sicurezza dell’Europa. Tutti per uno. Uno per tutti contro imperialismo russo

AgenPress – “Ogni relativizzazione” del sostegno all’Alleanza atlantica è “irresponsabile e pericolosa”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando in conferenza stampa a Berlino, dopo un incontro con il primo ministro polacco Donald Tusk.

Posizioni del genere “sono solo nell’interesse della Russia”, ha detto Scholz. Il cancelliere ha poi ribadito che la Germania raggiungerà quest’anno il 2% di spesa del Pil per la difesa e continuerà a farlo. La Germania sarà quindi il più alto contribuente in Europa, “ed è giusto così”. Il cancelliere ha poi detto che i partner della Nato possono sempre contare sulla Germania.

“Nessuno deve giocare o trattare con la sicurezza dell’Europa”, ha aggiunto commentando indirettamente le dichiarazioni di Donald Trump sulla Nato. “La promessa di protezione della Nato si applica senza restrizioni. Tutti per uno. Uno per tutti”, ha detto Scholz in conferenza stampa a Berlino, dopo un incontro con il primo ministro polacco Donald Tusk.

“Soprattutto in un momento in cui l’imperialismo russo minaccia la nostra sicurezza comune in Europa”, ha poi aggiunto Scholz, è importante ribadire che “la sicurezza della Polonia è anche la nostra sicurezza”.