Olanda. Il governo presenta ricorso contro divieto esportazione parti aerei F35 in Israele

AgenPress – Il governo olandese ha presentato ricorso dopo che un tribunale ha stabilito lunedì che i Paesi Bassi devono fermare l’esportazione di parti di aerei da caccia F-35 in Israele.

Secondo una dichiarazione del governo, il ministro olandese per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, Geoffrey van Leeuwen, ha deciso di ricorrere in appello contro la decisione della Corte d’appello dell’Aja.

“Secondo il governo, la distribuzione di parti dell’F-35 americano non è illegale. Il governo ritiene che spetti allo Stato determinare la propria politica estera”, si legge nella nota.

“Il governo presenta ricorso in cassazione perché ritiene che la Corte d’appello non ne abbia tenuto sufficientemente conto”.

Il governo olandese ha affermato di ritenere che gli aerei F-35 siano “fondamentali per la sicurezza di Israele, in particolare per quanto riguarda le minacce provenienti dalla regione”, che comprende Iran, Yemen, Siria e Libano.

Nonostante abbia presentato ricorso, il governo ha affermato che rispetterà la sentenza della corte d’appello e attuerà la sua decisione. Ha sottolineato che il suo appello è “separato dalla situazione a Gaza”, che ha definito “estremamente grave”.

“È chiaro che il diritto internazionale umanitario si applica pienamente e anche Israele deve rispettarlo”.