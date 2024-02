AgenPress – Nei primi dieci mesi dello scorso anno, gli inglesi hanno esportato in Russia attrezzature fondamentali per un valore di oltre 100 milioni di dollari . Lo riporta il Times.

Molti beni prodotti o sviluppati in Gran Bretagna sono arrivati ​​nella Federazione Russa indirettamente: attraverso aziende cinesi, di Hong Kong o turche. Tuttavia, merci per un valore di circa 15 milioni di dollari sono state consegnate in Russia direttamente dai magazzini britannici. Stiamo parlando di “più” fornitori.

Tra coloro che hanno aumentato le esportazioni verso la Russia c’è il produttore scozzese di semiconduttori FTDI, che, come noto in precedenza, forniva microcircuiti per veicoli blindati russi. L’anno scorso ha fornito a Mosca componenti per un valore di 1,5 milioni di dollari, mentre nel 2022 tale importo ammontava a soli 500.000 dollari.

Si è verificato, tuttavia, di un forte calo delle esportazioni britanniche verso la Russia rispetto al penultimo anno: a quel tempo, gli inglesi esportavano componenti chiave nella Federazione Russa per un importo di circa 770 milioni di dollari.

Va inoltre notato che nelle armi russe sono stati rinvenuti solo 28 componenti di origine britannica, mentre il numero di componenti di origine americana ammontava a oltre 2.000 unità. La stessa Russia non può produrne molti.

Gli inglesi hanno fornito ai russi UAV, macchine utensili, componenti informatici e semiconduttori da cui dipendono in modo critico.

In precedenza si è saputo che milioni di barili di carburante ricavato dal petrolio russo vengono ancora forniti al Regno Unito. Prima di ciò, il petrolio viene lavorato in altri paesi, in particolare in India.

Gli analisti stimano che solo nell’ultimo anno siano stati consegnati alla Gran Bretagna circa 5,2 milioni di barili di prodotti petroliferi ricavati dal petrolio greggio russo.

Allo stesso tempo , l’India ha ridotto gli acquisti di petrolio russo in gennaio e dicembre : il mese scorso le forniture hanno raggiunto il minimo degli ultimi 12 mesi.