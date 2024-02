Javier Milei: lo Stato è associazione criminale. Il comunismo è malattia dell’anima. Io italiano per il 75%

AgenPress – “Filosoficamente sono anarcocapitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo Stato. Io ritengo che lo Stato sia il nemico, penso che lo Stato sia un’associazione criminale”.

Lo dice il presidente dell’Argentina Javier Milei in un’intervista che andrà in onda questa sera a ‘Quarta Repubblica’, il talk show condotto da Nicola Porro su Retequattro, che ha fornito delle anticipazioni.

“Di fatto lo Stato è un’associazione criminale in cui un insieme di politici si mettono d’accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato”, dice nell’intervista Milei secondo cui “il metodo dello Stato è rubare”.

“Ogni volta che vai a comprare qualcosa in un luogo, lo Stato ti deruba tramite le tasse; quindi, lo Stato ti ruba tutti i giorni. Lo Stato ha il potere di arrestare le persone” mentre “i politici non vedono conseguenze, non vedono i loro poteri in gioco. Ma in questo mi sono reso conto che l’unico modo di entrare nel sistema è ‘dinamitare’ il sistema”.

“Originariamente pensavo che” il comunismo “fosse un problema mentale”, perché “il socialismo puro è stato sconfitto dalla teoria economica” e “ho pensato prima che fosse un problema di indole, di carattere mentale. Ma, poi, mi sono reso conto che era qualcosa di molto peggio, che era una malattia dell’anima. Quando il socialismo è stato applicato bene, hanno assassinato più di 6 milioni di esseri umani”, ha aggiunto.

Rispondendo a un commento del conduttore secondo cui “i comunisti non esistono più”, il leader argentino ha affermato: “Ah, non esistono? Vi sono molti socialisti, che a lungo termine vogliono arrivare a questo. Sono comunisti vigliacchi”.

Milei ha poi ricordato di essere italiano “per il 75%, assolutamente italiano perché i due genitori di mio padre erano italiani” e “da parte di mia mamma, sua madre era di origine italiana e il padre di origine jugoslave. Di conseguenza, ho il 75% di sangue italiano”.