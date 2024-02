Cambiamento climatico, Sogesid e Università Campus Bio-Medico di Roma insieme per progetti di risanamento ambientale

Firmato l’accordo tra Sogesid e l’ateneo romano per la gestione idrica e interventi di bonifica sul territorio

AgenPress. Avviare una collaborazione sinergica in materia di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile per agire in modo efficace contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sogesid , società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

L’intesa mira a coniugare, in una logica di sistema, la competenza tecnica di Sogesid e l’esperienza dell’Ateneo nella ricerca scientifica per lo sviluppo di progetti legati alla gestione integrata della risorsa idrica, la bonifica e il risanamento ambientale anche attraverso lo svolgimento di indagini epidemiologiche sui siti caratterizzati da fattori di pressione ambientale.

Al centro dell’accordo anche la collaborazione in ambito internazionale. In quest’ottica, a partire dal Word Water Forum 2027 , Sogesid e l’Università potranno presentare iniziative di natura post-emergenziale connesse con i cambiamenti climatici oltre a collaborare alla gestione e attuazione di progetti pilota nel comparto idro-energetico.

La partnership riguarderà, inoltre, l’organizzazione di conferenze e seminari di approfondimento e l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari a favore degli studenti iscritti ai corsi universitari, master e dottorati di ricerca promossi dall’Università, individuati sulla base delle competenze professionali strettamente connessi alle iniziative messe in campo nell’arco della collaborazione.

“Come Sogesid, far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici per mitigarne l’impatto sul territorio rappresenta il cuore della nostra missione”, ha dichiarato Errico Stravato Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. “In quest’ottica, la partnership con attori chiave come l’Università Campus Bio-Medico rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela e la riqualificazione ambientale del nostro Paese”.