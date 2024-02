Zelensky. Dal 1° gennaio abbiamo intercettato 359 droni kamikaze Shahed lanciati dagli invasori russi

AgenPress – “Dall’inizio del 2024, i difensori dell’Ucraina hanno intercettato 359 droni kamikaze Shahed lanciati dagli invasori russi”.

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelenskyj nell’ultimo discorso alla nazione.

Solo dalla notte scorsa a questa mattina, quaranta droni “Shahed” sono stati distrutti – la maggior parte di quelli utilizzati dalla Russia. Questo risultato è stato ottenuto soprattutto dai nostri gruppi di tiro mobili. In varie regioni – Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, Odesa, Mykolaiv, Kherson, Kirovohrad, regioni di Cherkasy, la nostra regione di Dnipropetrovsk… Ringrazio ogni guerriero che è in servizio di combattimento, salvando quotidianamente le nostre infrastrutture e la nostra gente. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati abbattuti 359 droni “Shahed”. La precisione dei nostri difensori del cielo, il lavoro dei sistemi di guerra elettronica e il supporto di ciascuno dei nostri partner in termini di scudo celeste salvano letteralmente vite umane. Stiamo lavorando per aumentare l’efficacia dei nostri gruppi di tiro mobili e per fornire ad ancora più regioni dell’Ucraina sistemi di guerra elettronica. Questa è una delle priorità chiave dell’anno.

E oggi vorrei elogiare in particolare il personale del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina: tutti coloro che lavorano sui luoghi degli incidenti, spengono gli incendi e rimuovono i detriti. Kharkiv e la regione, Zaporizhzhia e la regione, regioni di Kherson, Mykolaiv, Sumy, Chernihiv. C’è sempre aiuto in ciascuna delle nostre comunità, c’è sempre chi salva dopo i bombardamenti russi. E questa è anche la funzionalità del nostro Stato, è anche l’eroismo del nostro popolo, di tutte quelle persone che stanno semplicemente facendo il loro lavoro e aiutando l’intera Ucraina a resistere.

I nostri soccorritori, vi ringrazio! Oggi vorrei riconoscere i dipendenti del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina nella regione di Kharkiv: i sergenti capo Dmytro Pavinskyi, Denys Shapovalov, Oleksiy Nazarenko, il capitano Artem Yehorov e il tenente colonnello Serhiy Azartsov. Grazie ragazzi! Vorrei anche riconoscere i soccorritori del Servizio statale di emergenza ucraino nella regione di Mykolaiv: i sergenti Dmytro Pikh e Vasyl Levkov, il sergente capo Ihor Ponomarenko, i sergenti capo capo Mykola Bashlyk e Serhiy Kurichenko e il maggiore Oleksandr Dovhopol. Grazie per il tuo altruismo! Vorrei anche elogiare il personale del Servizio statale di emergenza ucraino a Kiev, che elimina sempre tempestivamente le conseguenze dei bombardamenti e aiuta i residenti di Kiev ogni volta che ne hanno bisogno. I sergenti del servizio di protezione civile Taras Romantsov, Orest Havryliuk, Serhiy Bezpalyi, il sergente capo Ivan Kaharlytskyi e il sergente capo capo Oleksandr Shostka. Grazie!

Ringrazio tutti coloro che dal 24 febbraio lottano e lavorano per rafforzare l’Ucraina! Ringrazio tutti coloro che sono in Ucraina e con l’Ucraina. Gloria all’Ucraina!