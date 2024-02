Ucraina. Zelensky nomina 4 nuovi comandanti militari di alto livello. Pavlyuk comandante forze di terra

– L’11 febbraio il presidente Volodymyr Zelenskyj ha annunciato sul suo sito web quattro nomine militari di alto livello, tra cui i comandanti delle forze di terra, delle forze di difesa territoriale, delle forze combinate e delle forze d’assalto aviotrasportate.Il nuovo comandante delle forze di terra è il tenente generale Oleksandr Pavliuk, che dal febbraio 2023 è viceministro della difesa. Nella primavera del 2022 era a capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Kiev.

Pavliuk sostituisce Oleksandr Syrskyi , nominato comandante in capo delle forze armate ucraine l’8 febbraio.

Il nuovo comandante delle forze di difesa territoriale è il maggiore generale Ihor Plahuta, che in precedenza comandava la brigata presidenziale separata e dirigeva il comando meridionale della guardia nazionale da Odessa.

Il nuovo comandante delle forze d’assalto aviotrasportate è il generale di brigata Ihor Skibiuk, che in precedenza aveva servito come vice per questo incarico e comandava l’80a brigata d’assalto aereo.

Le forze combinate saranno guidate dal tenente generale Yurii Sodol, ex capo del Corpo dei Marines ucraini dal 2018.

Zelenskyj ha licenziato l’ex comandante dell’assalto aviotrasportato Maksym Myrhorodskyi e l’ex comandante delle forze combinate Serhii Naiev.

Le nomine fanno parte del tanto atteso rimpasto del comando militare ucraino da parte di Zelenskyj, che includeva il licenziamento del massimo comandante militare ucraino Valerii Zaluzhnyi.