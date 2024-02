. Stoltenberg: le affermazioni di Trump potrebbero mettere a rischio la vita degli Usa e dell’UE

AgenPress – Il capo della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che qualsiasi attacco all’alleanza militare occidentale riceverebbe una “risposta unita e forte”, dopo che Donald Trump ha invitato la Russia ad attaccare i paesi membri che ritiene non adempiano ai propri obblighi finanziari.

“Qualsiasi suggerimento che gli alleati non si difendano a vicenda mina tutta la nostra sicurezza, compresa quella degli Stati Uniti, e mette a maggior rischio i soldati americani ed europei. Mi aspetto che, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali, gli Stati Uniti rimarranno un alleato forte e impegnato nella Nato”. Ha detto che la NATO rimane “pronta e in grado di difendere tutti gli alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tutti, inclusa quella degli Usa, ed espone i soldati americani ed europei a rischi crescenti”.

Il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha scritto su X: “Il motto della NATO ‘uno per tutti, tutti per uno’ è un impegno concreto”.

Ha aggiunto: “Minare la credibilità dei paesi alleati significa indebolire l’intera Nato. Nessuna campagna elettorale può essere una scusa per giocare con la sicurezza dell’alleanza”.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha scritto su X che le “dichiarazioni sconsiderate” sulla sicurezza e la solidarietà della NATO servono solo gli interessi del presidente russo Vladimir Putin. “Non portano più sicurezza o pace nel mondo”, ha detto Michel. “Al contrario, sottolineano nuovamente la necessità che l’UE sviluppi ulteriormente la propria autonomia strategica e investa nella sua difesa. E per mantenere forte la nostra alleanza”.

Il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato al canale televisivo francese LCI che i commenti di Trump sulle spese militari dei membri della NATO non sono una novità. “Lo abbiamo già sentito prima… Niente di nuovo sotto il sole”, ha detto.

Breton ha aggiunto che i leader europei hanno capito che l’UE ha bisogno di incrementare separatamente le proprie spese e capacità militari e la difesa della sovranità. “Non possiamo lanciare una moneta sulla nostra sicurezza ogni quattro anni a seconda di questa o quella elezione, vale a dire le elezioni presidenziali americane”.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, interrogato sui commenti di Trump, ha dichiarato: “Incoraggiare le invasioni dei nostri più stretti alleati da parte di regimi assassini è spaventoso e folle – e mette in pericolo la sicurezza nazionale americana, la stabilità globale e la nostra economia interna”.

Il trattato della NATO contiene una disposizione che garantisce la difesa reciproca degli Stati membri in caso di attacco.

I paesi della Nato hanno concordato nel 2014, dopo che la Russia ha annesso la penisola di Crimea dell’Ucraina, di fermare i tagli alla spesa apportati dopo la guerra fredda e di passare a spendere il 2% del loro Pil per la difesa entro il 2024.

Nel 2022, la NATO ha riferito che sette degli attuali 31 paesi membri della NATO stavano rispettando tale obbligo, rispetto ai tre del 2014. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha stimolato ulteriori spese militari da parte di alcuni membri della NATO.

Durante la sua campagna del 2016, Trump ha allarmato gli alleati occidentali avvertendo che gli Stati Uniti sotto la sua guida potrebbero abbandonare gli impegni assunti con il trattato Nato e difendere solo i paesi che raggiungono l’obiettivo del 2% dell’alleanza.

Nei discorsi elettorali, Trump è rimasto scettico nei confronti di organizzazioni come la Nato, lamentandosi spesso dei miliardi che gli Stati Uniti spendono per l’alleanza militare, il cui sostegno è stato fondamentale nella lotta dell’Ucraina contro l’invasione russa.