Roma. Uomo sbranato ed ucciso da tre rottweiler nel bosco di Manziana. Stava facendo jogging

AgenPress – Un uomo è morto sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging nei pressi del parco di Manziana, vicino Roma. E’ stato trovato a terra intorno alle 8.30. Inutili i soccorsi. Sul posto carabinieri di Manziana, guardia parco, i carabinieri forestali di Manziana, veterinari e accalappia cani dotati anche di fucili con sedativi. I cani potrebbero essere scappati da un’abitazione.

La vittima è un uomo di mezza età che non è stato non ancora identificato. Era vestito con abbigliamento da corsa e sul viso e sul corpo, trovato a terra nei pressi del parco di Manziana, ha profonde lesioni. Nei pressi del luogo in cui è stato trovato sono presenti dei grossi rottweiler.