Colloquio telefonico Biden e Netanyahu sul rilascio degli ostaggi e operazione militare a Rafah

AgenPress – Il presidente Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno parlato domenica nella loro prima telefonata da quando Biden ha espresso il suo più forte rimprovero finora alle operazioni militari israeliane a Gaza, con Biden che ha definito le azioni delle forze israeliane “esagerate”.

“Sono del parere, come sapete, che la condotta della risposta a Gaza – nella Striscia di Gaza – sia stata esagerata”, ha detto Biden ai giornalisti alla Casa Bianca giovedì, descrivendo i suoi sforzi per aprire Gaza in modo che possano affluire più aiuti umanitari.

Nella telefonata Biden ha detto a Netanyahu che un’operazione militare nella città di Rafah, nel sud di Gaza, dove molti palestinesi si sono rifugiati per motivi di sicurezza, “non dovrebbe procedere senza un piano credibile ed eseguibile per garantire” la sicurezza civile, ha detto la Casa Bianca in una conferenza stampa.

Secondo l’alto funzionario dell’amministrazione Biden, la telefonata tra Biden e Netanyahu è durata circa 45 minuti e due terzi della chiamata si sono concentrati sul rilascio degli ostaggi.

“Ci sono sicuramente delle lacune che devono essere colmate. Alcuni di essi sono significativi, ma nelle ultime settimane ci sono stati progressi reali e ora stiamo cercando di fare tutto il possibile per trarne vantaggio”.

Secondo le Nazioni Unite, più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza hanno cercato rifugio a Rafah dopo essere stati sfollati dalle proprie case dall’inizio dell’offensiva militare israeliana.

Nella loro prima telefonata dal 19 gennaio, Biden e Netanyahu hanno discusso della campagna israeliana in corso a Gaza, del ritorno degli ostaggi tenuti da Hamas e del previsto assalto di terra di Israele alla città di Rafah, che ha suscitato preoccupazione da parte degli Stati Uniti e di altri nella regione. .

“Il Presidente ha riaffermato il nostro obiettivo condiviso di vedere Hamas sconfitto e di garantire la sicurezza a lungo termine di Israele e del suo popolo. Il Presidente e il Primo Ministro hanno discusso degli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti gli altri ostaggi detenuti da Hamas”, si legge in una nota della Casa Bianca.

