Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle ordinanze del sindaco di Roma Capitale

AgenPress. Con sentenza n. 1349/2024, pubblicata oggi, la IV sezione del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle ordinanze del sindaco di Roma Capitale, in qualità di Commissario per il Giubileo, che approvavano il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, la relativa VAS (Valutazione ambientale strategica) e l’individuazione del sito di Santa Palomba per la realizzazione del termovalorizzatore previsto dal suddetto piano.

Il sito prescelto è stato ritenuto conforme ai criteri localizzativi previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti ed è stato chiarito che gli ulteriori profili di tutela della salute e di compatibilità ambientale dell’opera rispetto alla presenza di luoghi sensibili nonché di tutela del patrimonio culturale dovranno essere approfonditi nel corso del successivo iter autorizzatorio.