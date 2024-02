Carceri, Nordio: “Sdegno e dolore. Impegnati a garantire legalità”

AgenPress. “Provo sdegno e dolore, sono immagini indegne per uno Stato democratico.

In attesa che la magistratura ricostruisca i fatti e accerti le responsabilità, voglio sottolineare come sia stata la stessa Polizia penitenziaria a svolgere le indagini, su mandato della Procura. L’amministrazione penitenziaria tutta è la prima ad auspicare che si faccia luce fino in fondo sulla vicenda: siamo impegnati a garantire la legalità in ogni angolo di ogni istituto”.

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull’inchiesta di Reggio Emilia.