Belmonte Mezzagno. Gatto impiccato dietro la porta dello studio di un dipendente comunale. Sindaco: “non ci facciamo intimidire”

AgenPress – Un gatto impiccato è stato trovato dietro la porta dell’ ufficio professionale di un impiegato componente dell’ufficio urbanistica di Belmonte Mezzagno. Il funzionario presentato denuncia ai carabinieri.

“A nome personale, della Giunta Comunale, e dell’intera cittadinanza, esprimo il più profondo sentimento di solidarietà e vicinanza al nostro dipendente comunale, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima.

Aver fatto ritrovare un gatto impiccato dietro la porta di un immobile di proprietà del dipendente comunale, un gesto vigliacco e ignobile, non può sicuramente intimidire chi sta lavorando bene e nel rispetto delle regole in un settore delicato come quello dei Lavori Pubblici e del Governo del Territorio”, ha scritto sui social il sindaco Maurizio Milone condannando l’intimidazione subita dal capo ufficio tecnico.