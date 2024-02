Agricoltori, Bandecchi (AP): hanno ragione, il Governo lì ha presi in giro

AgenPress. “Gli agricoltori italiani hanno ragione, il Governo ha fatto un’azione ostile e insostenibile aumentando le tasse sull’agricoltura”.

Così il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, che prosegue: “in Europa la protesta è contro il Green Deal, ma in Italia è contro il Governo Meloni e le sue scelte”.

“Ma è normale mettere l’Irpef sui terreni agricoli e tassare i diritti di superficie che le aziende agricole percepiscono per gli impianti di energia da fonti rinnovabili?”, prosegue Bandecchi, che sottolinea: “Fa ridere sentire il Governo dire ‘siamo con gli agricoltori’, come se le nuove tasse le avessero messe gli alieni”, prosegue il Segretario di Alternativa Popolare, che aggiunge: “il Governo elimini immediatamente l’Irpef sui terreni agricoli ed escluda gli agricoltori dalla nuova tassa sui diritti di superficie.

Si intervenga sulla filiera di trasformazione e vendita, perché non è possibile che ciò che al contadino viene pagato 20 cent al Kg si trovi sui banchi della grande distribuzione a 3 euro al Kg. L’arte dei politici italiani di creare i problemi, fare esplodere le proteste per poi ergersi a paladini difensori di quelli che loro stessi hanno massacrato, cercando di passare per salvatori della patria, è unica e inimitabile”, conclude il leader di AP.