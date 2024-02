Usa. Scholz, ridicola l’intervista di Putin sull’Ucraina. Racconta sempre molte bugie

AgenPress – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz definisce “ridicola” l’intervista del presidente russo Vladimir Putin sull’Ucraina nel corso dell’incontro con Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riferiscono i giornalisti al seguito.

Putin “racconta sempre molte bugie sulla storia di questa guerra”, ha detto Scholz riferendosi all’intervista rilasciata da Putin a Tucker Carlson. Il cancelliere tedesco definisce l’atteggiamento di Putin come “imperialista” e spiega che per questo è necessario “che facciamo del nostro meglio per sostenere l’Ucraina e darle la possibilità di difendere il Paese”. Nel suo scambio con Biden, Scholz si è anche soffermato sul Medio Oriente e sulla necessità di lavorare insieme soprattutto per una soluzione dei due Stati, necessaria per una pace duratura”

“È stato un bene parlare di nuovo con i membri del Senato degli Stati Uniti di entrambi gli schieramenti. L’Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno per difendersi dall’aggressione della Russia”, scrive su X il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, pubblicando alcune foto della sua visita nel Paese.

Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che la Russia vinca. Altrimenti, potremmo presto svegliarci in un mondo ancora più imprevedibile di quello della Guerra Fredda. Pertanto, l’Ucraina ha bisogno del nostro sostegno fiscale, umanitario e militare – da entrambe le sponde dell’Atlantico.