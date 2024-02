Ucraina. Membri Camera degli Stati Uniti esprimono un sostegno “schiacciante” agli aiuti durante la visita a Kiev

AgenPress – Quattro membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sono arrivati ​​in Ucraina il 9 febbraio per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e assicurare a Kiev il continuo sostegno al Paese mentre ulteriori aiuti militari rimangono bloccati al Congresso.

Il presidente dell’intelligence della Camera, il repubblicano Mike Turner dell’Ohio, guidava la delegazione, che comprendeva anche il repubblicano French Hill dell’Arkansas e i democratici Jason Crow del Colorado e Abigail Spanberger della Virginia. Tutti e quattro sono membri della commissione intelligence della Camera.

“Siamo venuti oggi per poter esprimere al presidente Zelenskyj e ad altri che stiamo vedendo che gli Stati Uniti sostengono pienamente l’Ucraina e stanno lavorando diligentemente alla Camera dei Rappresentanti e al Senato per garantire i finanziamenti necessari nel 2024 per il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e la loro difesa dall’aggressione russa”, ha detto Turner in una conferenza stampa a Kiev.

Il Senato degli Stati Uniti ha avanzato un progetto di legge ridotto sugli aiuti esteri da 95 miliardi di dollari che include fondi per Ucraina, Israele e Taiwan senza riforme della politica dei confini in una votazione procedurale dell’8 febbraio. Il Senato dovrebbe votare il disegno di legge sugli aiuti esteri più tardi. 9 febbraio.

Il pacchetto contiene 60 miliardi di dollari per l’Ucraina, 14,1 miliardi di dollari in aiuti a Israele, 9,2 miliardi di dollari in assistenza umanitaria e 4,8 miliardi di dollari per sostenere i partner regionali nella regione dell’Indo-Pacifico.

“Siamo ovviamente consapevoli che il Senato si sta attivando proprio ora per iniziare a promuovere un altro atto legislativo che si spera possa risolvere questo problema. Questi sono in gran parte dibattiti procedurali e non sostanziali che si stanno verificando al Congresso”, ha detto Turner.

“C’è un enorme sostegno alla Camera dei Rappresentanti e al Senato per il sostegno all’Ucraina. Certamente non vediamo l’ora che questo processo legislativo venga risolto”, ha detto.

“Dal mio punto di vista, non c’è tempo da perdere, nemmeno un secondo da perdere”, ha detto l’ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink in conferenza stampa.

“L’Ucraina ha bisogno della nostra assistenza adesso. E personalmente sono molto grato per il sostegno di questi membri, così come di tanti membri del Congresso”.

I quattro deputati hanno incontrato i rappresentanti del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina e della Direzione Principale dell’Intelligence del Ministero della Difesa (HUR). Dopo la conferenza stampa avrebbero dovuto incontrare il presidente Zelensky.