AgenPress – L’intervista del presidente russo Vladimir Putin al conduttore televisivo americano Tucker Carlson è un’operazione speciale russa.

Lo ha affermato in onda al Telethon di United News il rappresentante dell’intelligence della difesa dell’Ucraina (GUR) Andriy Yusov, rispondendo alla domanda se la storia di questa intervista potrebbe essere un’operazione speciale.

Non poteva che trattarsi di un’operazione speciale, ovviamente, è una misura di influenza, è un’IPSO. E sì, è un’operazione russa, perché, in effetti, il pubblico a cui si rivolge questa intervista è il mondo libero, il Mondo occidentale. Non abbiamo sentito nulla di nuovo lì. In Ucraina c’è un termine comune “pazzi urbani”. Ecco un pazzo geopolitico che parla di sciocchezze – sul diritto internazionale, sulla storia – e decide quale nazione dovrebbe esistere e quale dovrebbe no. Tutto questo è una sciocchezza, ovviamente”.

Il rappresentante della GUR ha affermato che il fatto che i servizi speciali russi e la Federazione Russa spendano enormi quantità di denaro per cercare di influenzare il pubblico occidentale suggerisce che questo pubblico è importante per loro.

“E capiscono che la capacità di influenzare il mondo democratico, non importa come lo chiamano nei loro spettacoli di propaganda, è di fondamentale importanza per loro. Cioè, l’intera operazione è stata un tentativo di portare la voce di un immaginario Putin odiano così tanto l’Occidente. Naturalmente è fallito a livello globale, perché dopo questa intervista abbiamo già visto tutte le valutazioni dei principali esperti, politologi e politici”.

“L’odioso” conduttore televisivo americano Tucker Carlson, noto per il suo leale sostegno a Donald Trump, è arrivato a Mosca l’8 febbraio e ha intervistato Vladimir Putin. Ex e attuali membri del Parlamento europeo hanno chiesto sanzioni contro Carlson, che è stato ripetutamente criticato per aver diffuso la propaganda russa e le narrazioni del Cremlino sulla guerra in Ucraina.

L’Istituto per lo studio della guerra ha affermato che Putin ha cercato di utilizzare l’intervista con Carlson per promuovere presso il pubblico occidentale la strategia informativa di lunga data del Cremlino sul presunto interesse della Russia a porre fine alla guerra in Ucraina.