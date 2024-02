Ucraina. Danilov: nessun prigioniero di guerra ucraino sull’aereo russo Il-76 precipitato a Belgorod

AgenPress – Nonostante le affermazioni della Russia, non c’erano prigionieri di guerra ucraini sull’aereo da trasporto russo Il-76 abbattuto il 24 gennaio. Lo ha detto a Babel il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksii Danilov in un’intervista pubblicata il 9 febbraio.

“Posso sicuramente dirvi che i nostri prigionieri non erano lì”. Un aereo da trasporto russo Il-76 si è schiantato nell’oblast russo di Belgorod il 24 gennaio, dove secondo la Russia trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini per uno scambio.

La Russia deve ancora fornire prove che ci fossero prigionieri di guerra sull’aereo abbattuto.

Dopo che la Russia ha iniziato a diffondere le sue affermazioni, l’Ucraina ha chiesto alla Russia di restituire a casa i corpi dei prigionieri di guerra uccisi.

Il governo russo non ha mai risposto all’appello. Secondo quanto riferito, la Russia ha anche impedito al Comitato internazionale della Croce Rossa di indagare sulle circostanze dell’incidente.

In risposta alle affermazioni della Russia, Danilov ha accusato la Russia di aver inventato la storia, aggiungendo che se sull’aereo fossero stati prigionieri di guerra ucraini, la Russia avrebbe filmato le prove del luogo dell’incidente per scopi di propaganda.

Danilov ha affermato che il “materiale biologico” sarebbe stato presente in grandi quantità, come ce n’era sul luogo dell’incidente del volo Ukraine International Airlines 752 abbattuto nel 2020.

“Non c’era niente del genere lì; avevano preparato tutta la storia”, ha detto Danilov. “Non hanno nulla da mostrare perché se ciò fosse realmente accaduto, il quadro sarebbe stato completamente diverso.”

In forma anonima, funzionari statunitensi hanno detto al New York Times che un sistema missilistico Patriot di fabbricazione americana era probabilmente responsabile dell’incidente aereo. Secondo le autorità, probabilmente l’aereo trasportava anche almeno alcuni prigionieri ucraini.

Funzionari statunitensi riferiscono che l’Ucraina probabilmente ha agito in base a un’intelligence debole poiché l’aereo era precedentemente utilizzato per trasportare missili, rendendolo un obiettivo prezioso per l’esercito ucraino.

Il servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha aperto un procedimento penale sulla questione.