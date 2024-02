Trentino. Mario Tozzi. La vera minaccia è Fugatti. Si è guadagnato la qualifica di scanna-orsi

AgenPress – In Trentino abbattuto l’orso M90, ma sono i sapiens la vera minaccia, In un quadro che più inquietante non si può, è stata messa fine all’incolpevole esistenza dell’orso chiamato M90 (nemmeno un nome si meritano, ma solo una sigla alfanumerica, manco fossero oggetti), cui si addebita un’esistenza «problematica» e di aver addirittura seguito una coppia di sapiens in Val di Sole .

Per la verità gli ‘inseguimenti intenzionali’ erano stati almeno altri due e dodici gli ‘avvicinamenti ai centri abitati e alle case’, fatti ritenuti sufficienti dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, che si guadagna sul campo la qualifica di scanna-orsi che gli è stata attribuita, per decretare l’esecuzione di un animale selvatico reo di aver fatto l’animale selvatico. Il tutto in un quadro inquietante dato dalla pretesa, non soltanto italiana, di tornare a sparare ai lupi, di non porre alcun limite all’attività di caccia, di regolamentare ungulati e altri animali con il fucile e non con politiche assennate”.