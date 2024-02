Protesta agricoltori. Quattro trattori nel centro di Roma. Stasera alle 20,00 corteo su Raccordo Anulare

AgenPress – Con le bandiere tricolore e cartelloni con su scritto “Senza agricoltori niente cibo e niente futuro” i quattro trattori di Riscatto agricolo sono arrivati nel centro di Roma. Dopo aver attraversato piazza della Repubblica hanno proseguito per via Cavour. Il corteo è scortato dalle forze dell’ordine alla volta del Colosseo.

Anche se è stata annullata la grande manifestazione degli agricoltori che era stata indetta per oggi nel centro della capitale, la protesta non si ferma: una delegazione di 4 trattori, partita in mattinata dal presidio su via Nomentana, ha attraversato la città ed è arrivata anche al Colosseo e al Circo Massimo.

Il movimento Riscatto agricolo, che aveva lanciato un “ultimatum” al governo con la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha detto che la decisione di ridimensionare la manifestazione è stata presa per evitare disagi e perché non si vuole “incrinare ulteriormente il grande appoggio sino a oggi avuto da tutti i cittadini”. Ma qualcuno parla anche di un’apertura del governo per un incontro. “Se non verremo convocati resteremo in presidio e qualche trattore in più andrà in giro per Roma”, ha detto Salvatore Fais, leader di Riscatto agricolo. Per stasera alle 20, comunque, è confermato il corteo dei trattori sul Raccordo anulare.