Media. L’azienda italiana Beretta continua ad vendere le proprie armi alla Russia nonostante l’embargo

AgenPress – L’azienda italiana produttrice di armi Beretta continua ad esportare armi leggere in Russia attraverso la sua filiale e le società del trafficante d’armi russo Mikhail Khubutia, secondo un’inchiesta pubblicata dai notiziari russo e italiano The Insider e IrpiMedia.

Un anno e mezzo dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, in Russia si è tenuta un’esposizione internazionale di armi. Sotto il nome di OrelExpo, ospiti ed espositori si sono incontrati dal 12 al 15 ottobre 2023 a Mosca, nel complesso di Gostiny Dvor, un gigantesco spazio espositivo, grande quasi quanto una dozzina di campi da calcio, a pochi minuti dal Cremlino. Nato per ospitare le botteghe dei mercanti nel XIV secolo, il suo elegante aspetto attuale risale al restauro di fine ‘700 dell’architetto italiano Giacomo Quarenghi, voluto dall’imperatrice Caterina la Grande.

Nel Paese che ha scatenato il più grande conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, si potrebbe pensare che a una mostra di armi fossero esposti solo modelli russi, primo fra tutti il Kalashnikov. Tuttavia, i visitatori di OrelExpo hanno potuto ammirare e acquistare anche pistole austriache Glock, fucili tedeschi Blaser e carabine americane Barrett. Insieme a fucili finlandesi dei marchi Sako e Tikka, di proprietà della storica fabbrica italiana Beretta.

Eppure sulla Russia pesa un embargo per le armi, deciso dall’Unione europea in seguito all’annessione russa della Crimea nel 2014 e ampliato con il sesto pacchetto di sanzioni a seguito dell’invasione dell’Ucraina, nell’ottobre 2022.

Khubutia e Beretta Industrie SPA controllano la Russian Eagle LLC, che è il distributore ufficiale dei prodotti Beretta in Russia.

Di tutte le armi fornite alla Russia in violazione delle sanzioni, quasi la metà sono state prodotte da società di proprietà di Beretta, secondo l’indagine.

L’UE ha vietato la fornitura di armi rigate alla Russia nel 2014. Tuttavia, l’esportazione di fucili di precisione, pistole e munizioni attraverso l’Unione doganale dell’Unione economica eurasiatica è continuata.

Secondo il Servizio federale di accreditamento russo, durante la guerra su vasta scala contro l’Ucraina hanno continuato ad essere importati in Russia beni di altri marchi di armi di proprietà della holding Beretta: carabine Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger e Tikka, Norma, Munizioni RWS e Sako.

Nella maggior parte dei casi, queste armi furono importate dalla Russian Eagle o dalle società di Khubutia ad essa affiliate.

In totale, dall’invasione su vasta scala del febbraio 2022 sono entrati in Russia oltre 835.000 munizioni e 5.900 armi leggere prodotte dall’azienda.

Secondo il rapporto, Beretta non è l’unico produttore di armi italiano i cui prodotti finiscono in Russia. CD Europe SRL, che produce fucili con i marchi Marocchi e Breda, continua anche ad esportarli in Russia attraverso il distributore Italruzhye LLC.

Analizzando i certificati di conformità, IrpiMedia e The Insider hanno adesso scoperto che il flusso di armi leggere ad uso civile di produzione italiana verso la Russia non si è mai fermato, neppure dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina.

Il traffico di armi è proseguito in modo indiretto, ovvero passando per Paesi terzi o intermediari, e non con vendite dirette dei produttori italiani. In totale,6.254 fucili e pistole e 1.107.600 cartucce, fabbricati in Italia o di proprietà di marchi italiani, sono arrivati in Russia dopo il 24 febbraio 2022. La maggioranza è uscita dalle fabbriche del gruppo Beretta di tutto il blocco comunitario – dall’Italia alla Finlandia, dalla Svezia alla Germania – ed è poi verosimilmente stata re-importata in Russia da intermediari attraverso triangolazioni in Paesi extra-Ue.

Nel 2014, dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, l’Unione Europea ha imposto sanzioni alla Russia. In particolare, è stata vietata la vendita di armi al Paese aggressore. E dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, le misure sanzionatorie sono state ampliate e rafforzate. Il numero di restrizioni contro la Russia e le sue attività continua a crescere ogni anno in tutto il mondo.