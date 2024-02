Kiev. Zelensky nomina ‘eroe’ l’ex capo delle forze armate Zaluzhny, sostituito da Syrsky. “Cambiare per vincere”

AgenPress – Vladimir Zelensky ha conferito il titolo di Eroe dell’Ucraina all’ex comandante in capo Valery Zaluzhny, sostituito ieri con il generale Oleksandr Syrsky, e al capo della direzione principale dell’intelligence Kirill Budanov. Lo scrive Ukrainska Pravda. Nel decreto Zaluzhny, che è molto popolare in Ucraina, viene nominato eroe “per gli eccezionali servizi personali nella protezione della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, per il servizio disinteressato al popolo ucraino”.

Il nuovo comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine sarà il vice ministro della Difesa Alexander Pavlyuk al posto di Alexander Syrsky. Lo riporta Ukrainska Pravda aggiungendo che il comandante delle forze di difesa territoriale, Anatoly Bargelevich, sarà il nuovo capo di stato maggiore delle forze armate ucraine.

Zelensky ha effettuato la nomina su richiesta del comandante in capo Oleksandr Syrskyi.“Ha un’esperienza di difesa di successo: ha condotto l’operazione di difesa di Kiev. Ha anche un’esperienza offensiva di successo: l’operazione di liberazione di Kharkiv”, ha detto Zelensky. Barhilevych sostituisce il tenente generale Serhii Shaptala, che presta servizio nella sua posizione dal luglio 2021.

Il cambio di rango avviene nel mezzo di un cambiamento nella leadership del paese, a quasi due anni dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, con Zelenskyj che cita la necessità di “nuova energia” sia nelle posizioni di leadership politica che militare.

Durante il suo discorso Zelenskyj ha descritto Barhilevych come “un individuo esperto che comprende i compiti di questa guerra e gli obiettivi ucraini”.

Zelenskyj ha anche annunciato che Syrskyi ha finalizzato i candidati per i posti di vice capo dello Stato Maggiore Generale, e Zelensky firmerà un decreto nei prossimi giorni.

Zelensky ha confermato che stava pianificando un reset su larga scala della leadership ucraina che potrebbe comportare diversi cambiamenti di personale oltre a quello militare.

Insieme al presidente Zaluzhnyi ha pubblicato un messaggio simile corredato di una foto congiunta.

“Abbiamo appena incontrato il presidente. Una conversazione importante e seria. È stata presa la decisione sulla necessità di cambiare approccio e strategia”.

“Le sfide del 2022 sono diverse da quelle del 2024. Pertanto, tutti devono cambiare e adattarsi alle nuove realtà. Per vincere insieme”.

“Solo i cambiamenti e il miglioramento continuo dei mezzi e dei metodi di guerra ci permetteranno di avere successo”, ha detto il generale nel suo primo commento pubblico da quando ha assunto l’incarico. Parole che suonano come un programma politico per conquistare la fiducia del popolo ucraino e degli alleati occidentali.

Nell’annunciare la decisione, Zelenskyj ha definito Syrskyi “il comandante ucraino più esperto” e ha ricordato i successi a lui attribuiti: la battaglia di Kiev nella primavera del 2022 e la controffensiva a sorpresa nell’oblast di Kharkiv nel settembre 2022.

Zelenskyj ha recentemente confermato che sta pianificando un ripristino su larga scala della leadership del paese, non solo quella militare, e ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di “energia fresca”.

Syrskyi è nato nel 1965 in un piccolo villaggio nella regione russa di Vladimir. Negli anni ’80 ha studiato alla Scuola superiore di comando delle armi combinate di Mosca.

Syrskyi ha continuato la sua formazione militare nell’Ucraina indipendente, si è laureato con lode e ha iniziato a salire la scala della carriera nell’esercito.

Nel 2013, l’ultimo anno pacifico in Ucraina, Syrskyi era un generale maggiore e vice capo del principale centro di comando delle forze armate.

È stato responsabile della cooperazione militare dell’Ucraina con la NATO e ha partecipato ai colloqui per avvicinare l’esercito ucraino agli standard dell’alleanza.

Quando la Russia invase la regione orientale del Donbass in Ucraina nel 2014, Syrskyi fu nominato vice comandante dell’operazione difensiva dell’Ucraina, nota come Operazione antiterrorismo (ATO). Tre anni dopo ne assunse il comando.

Durante i primi anni dell’invasione russa dell’Ucraina orientale, Syrskyi giocò un ruolo chiave nelle battaglie per le città di Debaltseve, Vuhlehirsk e i villaggi di Ridkodub e Lohvinove nell’oblast di Donetsk. Ha coordinato il ritiro delle truppe ucraine dalla quasi circondata Debaltseve nel 2015, per il quale ha ricevuto l’Ordine di Bohdan Khmelnytsky, un premio militare ucraino.

Nell’agosto 2019, Syrskyi è diventato il capo delle forze di terra ucraine, mantenendo l’incarico quando la Russia ha iniziato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina.