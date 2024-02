I lupi di Chernobyl hanno sviluppato una certa resistenza al cancro. Hanno un sistema immunitario alterato

AgenPress – I primi hanno sviluppato mutazioni protettive che aumentano le possibilità di guarigione dal cancro. Ciò è dimostrato dalla ricerca della biologa ed ecotossicologa dell’Università di Princeton (USA) Kara Love, che ha studiato i predatori di Chernobyl per dieci anni , scrive IFL Science.

Nel 2014, Love si è recato a Chernobyl con altri ricercatori per prelevare campioni di sangue dai lupi per analizzarli e per studiare come rispondono alle radiazioni che causano il cancro . Agli animali sono stati inoltre dotati di radiocollari per monitorare la loro posizione e la quantità di radiazioni .

Nel corso dello studio, gli scienziati hanno scoperto che i corpi dei lupi di Chernobyl “assorbono” più di 11,28 milliroentgen di radiazioni ogni giorno per tutta la loro vita. Questo è più di sei volte il limite consentito per gli esseri umani.

Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che i lupi nella zona di esclusione hanno un sistema immunitario alterato : è simile a quello dei pazienti sottoposti a radioterapia per il cancro. L’analisi genetica ha dimostrato che parti del genoma dei lupi hanno sviluppato una certa resistenza al cancro.

Conclusioni simili sono state raggiunte nel 2023 dopo aver studiato i cani semi-selvatici. Gli scienziati hanno scoperto che i cani della zona di Chernobyl sono geneticamente diversi dai cani domestici che vivono in altre parti del mondo.

Cara Love spera che la sua scoperta possa essere utilizzata per identificare mutazioni protettive che aumentano le possibilità di guarigione dei malati di cancro. In Ucraina si prevede di proteggere i lupi a livello legislativo.