Gaza. Unrwa, oltre 500mila bambini non vanno a scuola. Guterres: popolazione senza casa e speranza

AgenPress – “Più di mezzo milione di bambini non frequentano la scuola primaria e secondaria a Gaza a causa di quattro mesi di guerra”. Lo ha affermato il commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini.

“Ogni giorno di guerra approfondisce le cicatrici, rischiando di perdere una generazione vulnerabile allo sfruttamento”, ha scritto Lazzarini su X. “I bambini vengono derubati dell’infanzia”. Lazzarini ha ribadito la richiesta di un cessate il fuoco a Gaza per contribuire a “invertire” gli effetti della guerra sui bambini.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso preoccupazione in un briefing di ieri riguardo al “focus” dell’esercito israeliano su Rafah.

“Metà della popolazione di Gaza è ora stipata a Rafah. Non hanno nessun posto dove andare”, ha detto Guterres nelle sue osservazioni sulle priorità delle Nazioni Unite per il 2024. “Non hanno casa e non hanno speranza. Vivono in rifugi improvvisati sovraffollati, in condizioni antigeniche, senza acqua corrente, elettricità e adeguate scorte di cibo”.

Guterres ha affermato che la situazione a Gaza “sottolinea la necessità del pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili e la garanzia che i loro bisogni essenziali siano soddisfatti”. Uno dei convogli delle Nazioni Unite è stato danneggiato dall'”artiglieria navale israeliana” questa settimana e solo 10 dei 61 convogli umanitari hanno raggiunto la destinazione prevista nel nord della Striscia il mese scorso, ha detto Griffiths.

“Cerchiamo di essere chiari: negare l’accesso umanitario significa negare gli aiuti umanitari ai civili”, ha affermato. Guterres ha ribadito gli appelli al cessate il fuoco e al rilascio di tutti gli ostaggi.

“E abbiamo bisogno di passi reali, visibili e concreti verso una soluzione a due Stati, basata sulle risoluzioni delle Nazioni Unite, sul diritto internazionale e sugli accordi precedenti”.