Ucraina.Via libera della Camera agli aiuti militari. Vota a favore il Pd, in quattro non partecipano. Contrari M5s e Avs

AgenPress – La Camera ha dato il via libera al decreto che proroga l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è passato con 218 voti a favore, contrari 42.

Il Partito come annunciato in dichiarazione di voto dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani, ha votato a favore, ma quattro componenti del gruppo, non hanno partecipato al voto: Laura Boldrini, Paolo Ciani, Nico Stumpo e Arturo Scotto. Boldrini ieri aveva preannunciato così la sua scelta: “Come anche le altre volte, non parteciperò al voto in Aula sull’invio di armi all’Ucraina. L’ho comunicato al gruppo del Pd a cui ho anche detto che a mio avviso bisognerebbe valutare come andare avanti”. Sul fronte delle opposizioni, M5s e Avs in dichiarazioni di voto si sono dette contrarie al decreto, mentre +E, Iv e Azione a favore.