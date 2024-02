Ucraina. A Mariupol 8mila morti, peggiore capitolo invasione russa. Putin sia indagato per crimini di guerra

AgenPress – Sede di due delle più grandi fabbriche di ferro e acciaio dell’Ucraina, Mariupol ha investito centinaia di milioni di dollari nelle strade, nei trasporti pubblici e nei parchi. Il mare era parte dell’identità della città e parte della sua promessa: uno dei porti più grandi della regione consentiva all’Ucraina di esportare carbone, acciaio e grano in tutto il mondo.

Il 24 febbraio 2022 la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Per quasi tre mesi, le Forze Armate della Federazione Russa, insieme ai gruppi armati affiliati della regione del Donbas, nell’Ucraina sud-orientale, hanno intrapreso una feroce battaglia contro le Forze Armate dell’Ucraina per conquistare Mariupol. La Russia vedeva Mariupol come un premio strategico. Dominare le aree a ovest della città consentirebbe al Cremlino di controllare un corridoio terrestre tra la penisola di Crimea e la regione del Donbass.

Entro il 2 marzo, le forze russe assediavano la città. Mentre le forze russe e quelle affiliate guadagnavano terreno, attaccando con carri armati, mortai, artiglieria pesante e aerei, le famiglie lasciarono le loro case e seguirono le scale fino agli scantinati, giù nell’oscurità.

All’inizio di marzo, circa 450.000 civili sono rimasti bloccati a Mariupol, incapaci o non disposti a lasciare le proprie case, i propri cari e la vita che si erano costruiti. I combattimenti avevano gravemente compromesso le infrastrutture critiche, tra cui elettricità, acqua corrente, sistemi di riscaldamento e telecomunicazioni, mettendo la città in ginocchio.

Entro il 13 aprile, le forze di occupazione avevano preso il controllo della maggior parte della città, dichiarando la vittoria il 21 aprile. Il 17 maggio, le forze ucraine che resistevano nell’acciaieria di Azovstal iniziarono ad arrendersi. Il destino di Mariupol era nelle mani dei russi e tale rimane.

La guerra trasformò la città in qualcosa di irriconoscibile: un groviglio di edifici crollati e un luogo di tombe poco profonde. Migliaia di civili furono uccisi durante i combattimenti o morirono per altre cause. Mariupol ha subito alcune delle peggiori distruzioni nell’Ucraina devastata dalla guerra.

Quando a Mariupol arrivò la guerra, l’identità di quegli edifici e delle comunità che essi sostenevano venne cancellata. Sono diventati qualcos’altro: prima luoghi di rifugio, poi scene di ferite e di morte.

Sono passati due anni da quando le forze russe assediarono Mariupol. Gran parte dell’attenzione globale, attratta da altri punti caldi della guerra devastante o da altri grandi conflitti, si è spostata. Ma la vita non è tornata alla normalità per i residenti della città; il Mariupol che conoscevano è in gran parte scomparso.

Il report di 224 pagine, “‘Our City Was Gone’: Russia’s Devastation of Mariupol, Ukraine”, un documento multimediale digitale con un video di 20 minuti, afferma che “il numero totale di morti potrebbe essere molto più alto: alcune tombe contenevano più corpi e i resti di altri sono stati probabilmente sepolti dalle macerie. Alcuni potrebbero essere rimasti in tombe di fortuna e altri potrebbero essere morti in seguito. Alcuni parenti dei dispersi stanno ancora cercando i loro cari”.

“Il presidente russo Vladimir Putin e altri alti funzionari dovrebbero essere indagati e adeguatamente perseguiti per il loro ruolo negli evidenti crimini di guerra commessi dalle forze russe durante i combattimenti, e la Russia dovrebbe fornire risarcimenti alle vittime delle violazioni delle leggi di guerra e alle loro famiglie”.

Durante i combattimenti, i più alti livelli delle strutture di comando russe, tra cui il presidente Vladimir Putin, il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, avevano una conoscenza dettagliata della situazione a Mariupol e furono coinvolti nella pianificazione, esecuzione, e il coordinamento delle operazioni militari ivi condotte.

Putin ha emesso ordini diretti. Anche altri alti ufficiali dello Stato maggiore russo e di altre forze, tra cui il direttore della Guardia nazionale russa, Viktor Vasilyevich Zolotov, e l’allora comandante del distretto militare meridionale, generale Alexander Vladimirovich Dvornikov, avevano responsabilità di comando e molto probabilmente parteciparono a processo decisionale di alto livello.