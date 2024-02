Ucraiana. Zelensky nomina il nuovo capo forze armate al posto del generale Valerii Zaluzhnyi

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la destituzione del comandante in capo dell’Ucraina, il generale Valerii Zaluzhnyi, nel più grande cambiamento militare dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia quasi due anni fa.

La mossa del presidente fa seguito alle tensioni tra Zelensky e il suo popolarissimo capo militare dopo il fallimento della tanto decantata controffensiva ucraina, e con l’Ucraina che deve affrontare un rinnovato assalto russo, carenza di manodopera e munizioni e gli aiuti statunitensi in stallo al Congresso.

In un post su Telegram inviato poco prima dell’annuncio formale, Zelensky ha detto di aver avuto un incontro con Zaluzhnyi e di “aver discusso del tipo di rinnovamento di cui hanno bisogno le forze armate ucraine”. “Il momento per un tale rinnovamento è adesso”.

“Ho incontrato il generale Valerii Zaluzhnyi. L’ho ringraziato per due anni di difesa dell’Ucraina”, ha detto il capo dello Stato. Allo stesso tempo, Zelenskyj ha aggiunto di aver offerto a Zaluzhnyi di rimanere nella squadra. “Vinceremo sicuramente! Gloria all’Ucraina!” ha riassunto il capo dello Stato.

Il sostituto di Zaluzhnyi sarà Oleksandr Syrskyi, che dal 2019 è comandante delle forze terrestri ucraine. Zaluzhnyi ha scritto giovedì sul suo canale Telegram che “i compiti del 2022 sono diversi da quelli del 2024.

“Pertanto, tutti devono cambiare e adattarsi anche alle nuove realtà. Abbiamo appena incontrato il Comandante in Capo Supremo. È stata una conversazione importante e seria. È stato deciso che dobbiamo cambiare i nostri approcci e la nostra strategia”.

“Da oggi un nuovo gruppo dirigente assumerà la guida delle Forze armate ucraine. Voglio che i nostri soldati a Robotyn o Avdiivka, così come nello Stato maggiore e a Stavka, abbiano la stessa visione della guerra”, ha detto in un videomessaggio.

Il Presidente ha sottolineato di aver avuto decine di conversazioni con comandanti di vari livelli, in particolare con i generali di brigata Andriy Hnatov, Mykhailo Drapaty, Igor Skybyuk e i colonnelli Pavel Palisa e Vadym Sukharevskyi.

“Tutti loro sono presi in considerazione per posizioni di comando nell’esercito e presteranno servizio sotto la guida del comandante ucraino più esperto. Ha un’esperienza di successo nella difesa – ha condotto l’operazione difensiva di Kiev. Ha anche un’esperienza offensiva di successo – a Kharkiv operazione di liberazione. Ho nominato il colonnello generale Sirskyi comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina . Oggi ho parlato con i generali Moysyuk e Zabrodskyi. La loro esperienza è al servizio dello Stato”, ha detto Zelensky.