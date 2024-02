AgenPress. “Meloni non scarichi colpe sull’Europa. Fratelli d’Italia e Lega hanno votato a favore della Pac che contestano. È una mancanza di serietà verso chi perde giornate di lavoro e non dorme per manifestare. Non bisogna dimenticare che il provvedimento tanto criticato è stato chiuso dal commissario Wojciechowski, appartenente al gruppo della presidente Meloni”.

A dirlo Teresa Bellanova, ex ministro all’Agricoltura in un’intervista al quotidiano L’Identità.