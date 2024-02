Salis, Ostellari: Da sinistra polemiche inaccettabili

AgenPress. “Sin dalle prime segnalazioni, il Governo si è messo a disposizione per garantire, attraverso gli strumenti di legge, la dignità e il rispetto di Ilaria Salis, non più libera per effetto di una misura in corso, applicata da un giudice autonomo in Ungheria.

Se un giudice ungherese e altrettanto autonomo stabilirà che la misura cautelare può essere disposta ai domiciliari, il Ministero della Giustizia, così come avviene per tutti i casi simili, trasmetterà immediatamente la documentazione ai competenti uffici per il trasferimento in Italia, come ho riferito nei giorni scorsi in Commissione Giustizia.

Comprendo l’apprensione dei familiari, ma respingo le polemiche inaccettabili della sinistra, che pare più interessata a strumentalizzare questa vicenda piuttosto che a risolverla”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari.