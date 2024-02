Rivendicazione Dc. I legali dell’On. Rotondi preparano la difesa in seguito alla citazione in giudizio presentata da Cuffaro

AgenPress. “In seguito alla citazione in giudizio, prodotta dall’onorevole Cuffaro contro l’onorevole Gianfranco Rotondi sull’uso del nome della Democrazia Cristiana, si sono riuniti stamane i legali incaricati di preparare la difesa del presidente della DCR con Rotondi.

“Abbiamo avuto costantemente ragione per vent’anni dei tentativi di appropriazione indebita di nome e simbolo della Dc, anche in questa occasione non abbiamo timori: da una parte c’è la storia dell’epilogo e dell’eredità democristiana: sentenze, ordinanze; dall’altra c’è la pretesa surreale di Cuffaro di rappresentare la continuità della Democrazia Cristiana” – afferma l’ex parlamentare Franco De Luca –

“Naturalmente nessun giudizio va sottovalutato, e dunque nella nostra difesa non mancherà la citazione di tutti i testimoni viventi della vicenda, da Rocco Buttiglione allo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella” – conclude De Luca -.

“Nell’ultimo mese abbiamo assistito a una escalation dell’andazzo ormai trentennale di rivendicazione di nome e simbolo della Democrazia Cristiana da parte di presunti soci resilienti e non rassegnati allo scioglimento”.

“Ovviamente ciascun gruppo di indomiti ha costituito una propria associazione di fatto, e ciascuna si professa continuatrice della gloriosa Dc. Come tutti i democristiani, anche i rifondatori si sono fatti in quattro, nel senso che hanno consumato due scissioni per ciascuno, e nelle cronache oggi si contano ben quattro segretari democristiani: Cuffaro, Cirillo, Luciani, e De Simoni, senza contare l’ormai storico Angelo Sandri da Udine, autore di decine di ricorsi tutti finiti in un amen”.

“A tutto ciò ero abituato: utilizzo il nome della Dc con legittima autorizzazione dei rappresentanti legali dello storico partito, e sono uscito vincente da tutti i giudizi intentati per anni dai rifondatori vari” – dichiara l’On. Gianfranco Rotondi -.