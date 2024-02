Reddito cittadinanza. Inps: da aprile 2019 a dicembre 2023 spesi 34,5 mld di euro

AgenPress – Supera i 34,5 miliardi la spesa complessivo per il Reddito e la pensione di cittadinanza dall’aprile del 2019 a dicembre del 2023, data di esaurimento della misura. da gennaio è stato infatti introdotto l’Adi, assegno di inclusione. E’ quanto emerge dall’Osservatorio dell’Inps sul Reddito secondo il quale tra aprile 2019 e dicembre 2023 hanno avuto in media ogni mese il sussidio 1.121.690 famiglie per un importo medio di 540,38 euro al mese.

Il mese con il maggior numero di famiglie coinvolte è stato luglio 2021 con 1.402.393 famiglie, 767.869.227 euro di spesa nel mese e 547,54 euro medi a nucleo. In media tra il 2019 e il 2023 le famiglie che hanno percepito il reddito di cittadinanza sono state 1.000.171 mentre 121.519 hanno avuto la pensione di cittadinanza. L’importo medio del reddito è stato di 573,96 euro a famiglia mentre quello della pensione di cittadinanza è stato di 264,02 euro a nucleo.