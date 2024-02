Lazio, Nicolai e Berni (FdI): la Regione punta a valorizzare i “Caregiver” nel welfare familiare

AgenPress. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio della proposta di legge dell’assessore Massimiliano Maselli per il riconoscimento e il sostegno della figura del “caregiver familiare”, figura che sta assumendo sempre più un ruolo centrale nella nostra società.

Un tema che tocca da vicino la vita di tantissime persone e famiglie del Lazio, sono infatti oltre 25mila nella nostra regione i caregiver che prestano assistenza a un familiare non autosufficiente, impegnando tempo e risorse proprie. Questi “campioni di solidarietà” costituiscono un’insostituibile rete di assistenza complementare ai servizi di assistenza sanitaria e meritano di essere supportati nella loro funzione sociale.

Con questa Proposta di legge, la Regione Lazio del Presidente Francesco Rocca, dopo aver approvato l’istituzione del Garante per la tutela delle persone con disabilità, dimostra ancora una volta una grande attenzione per la tutela e l’inclusione sociale delle persone diversamente abili o non in grado di prendersi cura di sé e riconosce l’importanza delle famiglie nelle politiche di welfare.

Una legge, quindi, indispensabile e innovativa che segna un cambio di passo del Lazio sulle tematiche sociali, per questo siamo sicuri che l’iter di approvazione definitiva, dal passaggio nelle commissioni all’esame dell’Aula consiliare, procederà quanto mai spedito.

Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Michele Nicolai e Eleonora Berni.