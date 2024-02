AgenPress. “Lavoriamo per una lista aperta e unitaria con chi vorrà starci. Ognuno, poi, assumerà la responsabilità che ritiene. Avere una compagine forte, che motiva anche chi è sfiduciato, è una scelta alla quale non si dovrebbe abdicare. Teniamo fuori i personalismi. Mettere in piedi una contrapposizione violenta è dannoso”.

A dirlo Teresa Bellanova, ex ministro dell’Agricoltura e dirigente nazionale di Italia Viva, in un’intervista al quotidiano L’Identità.