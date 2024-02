Clima: Mattia (Pd), è già allarme siccità. Regione Lazio intervenga

AgenPress. “Da un lato le destre al governo cavalcano la ‘protesta dei trattori’, dall’altro tagliano i fondi in favore degli agricoltori per tutelare i raccolti da crisi climatica e siccità già in atto. E’ il caso della Regione Lazio, dove i fondi per il ‘ Piano Regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura’ , stanziati nella precedente legislatura nella legge di Stabilità 2022, sono stati ridotti dalla Giunta Rocca, nell’ultimo bilancio regionale, da 5 milioni di euro complessivi (1 milione l’anno dal 2023 al 2027), a 100mila euro nel 2023 e a 800mila per il 2024. Azzerate del tutto le misure a sostegno dei Consorzi di bonifica per la crisi idrica , che inizialmente prevedevano un 1 milione di euro per il 2022 e il 2023 e che invece nel bilancio 2024 non sono state più rifinanziate”.



Lo dichiara la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, che ha depositato un’interrogazione alla Pisana, rivolta al Presidente Rocca e all’assessore all’Agricoltura, Righini, “per sapere quali misure intendano intraprendere al fine di far fronte alla situazione di caldo record e grave siccità che, insieme ai costi produttivi insostenibili, rischia di determinare una grave crisi per la produzione agricola laziale nel 2024”.