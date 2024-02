Clima. L’immagine di un orso polare che dorme su un iceberg vince il premio più importante per la fotografia naturalistica

AgenPress – L’immagine di un orso polare che sonnecchia rannicchiato su un iceberg ha catturato il cuore degli elettori diventando il vincitore del People’s Choice Award di Wildlife Photographer of the Year di quest’anno.

La fotografa amatoriale britannica Nima Sarikhani ha definito un onore vincere il premio per la scena da sogno “Ice Bed”, catturata al largo dell’arcipelago norvegese delle Svalbard, affermando che l’immagine “ha suscitato forti emozioni”, come la speranza, in coloro che l’hanno vista.

“Sebbene il cambiamento climatico sia la sfida più grande che dobbiamo affrontare, spero che questa fotografia ispiri anche speranza; c’è ancora tempo per rimediare al caos che abbiamo causato”, ha aggiunto Sarikhani in un comunicato stampa.

Gli organizzatori hanno affermato che più di 75.000 persone hanno votato al concorso, un numero record.

“Ice Bed” è stato scelto da una lista di 25 immagini, precedentemente ristretta tra circa 50.000 voci. Il Wildlife Photographer of the Year è sviluppato e prodotto dal Natural History Museum di Londra.

Douglas Gurr, direttore del Museo di storia naturale, ha descritto lo scatto vincitore come “toccante” e “mozzafiato”.