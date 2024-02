Caivano. 254 appartamenti sotto sequestro per occupazione abusiva: fuori 419 persone entro 30 giorni oppure sgombero coatto

AgenPress – La procura di Napoli ha emesso tre decreti di sequestro preventivo per 254 unità abitative in totale. Le indagini sono state svolte da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno rilevato gli appartamenti e le aree condominiali usate in maniera indebita. Sono state identificate in totale 419 persone, tutte indagate ora per invasione arbitraria finalizzata all’occupazione di pubblici edifici. Non pagavano neanche i canoni di concessione al Comune, visto che i complessi abitativi del Parco sono edilizia residenziale pubblica.

Ora tutti gli abusivi riscontrati, dovranno lasciar libere le aree nel giro di 30 giorni. Se ciò non avviene, alla scadenza del mese, scatterà l’esecuzione dello sgombero in maniera coatta.

In una nota, la Procura di Napoli Nord diretta da Maria Antonietta Troncone avverte che in caso di mancato abbandono volontario delle abitazioni entro i trenta giorni prescritti, si procederà con lo sgombero da parte delle forze dell’ordine.