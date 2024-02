Sport: a Roma tutto pronto per la presentazione delle Winter Deaflympics e la partenza degli azzurri

“La delegazione italiana sarà formata da 78 persone tra atleti, tecnici e dirigenti sportivi”

AgenPress. “Dal 2 al 12 marzo i nostri atleti avranno la possibilità di rappresentare al meglio l’Italia ad Erzurm, in Turchia, in occasione delle Winter Deaflympics”. Ad annunciarlo è il Presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Guido Zanecchia, che spiega: “Le 20th Winter Deaflympics rappresentano un momento molto importante per il nostro movimento sportivo ‘invernale’ perché, dopo cinque anni di attesa per le ripercussioni del Covid sul calendario internazionale, si torna finalmente a gareggiare per il titolo olimpico. Oltretutto – spiega – Zanecchia – ringrazio il Presidente Pancalli e tutte le componenti del CIP per il supporto, perché senza il loro aiuto non avremmo avuto la possibilità di inviare alle Olimpiadi una delle più numerose delegazioni di sempre“.

Lo scenario sarà quello delle grandi occasioni. A Erzum è previsto infatti il coinvolgimento di circa un migliaio di persone nei sei sport in competizione, con le delegazioni dei 34 Paesi partecipanti.

E proprio per presentare alla stampa e agli appassionati le ‘Olimpiadi invernali dei sordi’ in Turchia (le ultime erano state in Italia in Valetellina), si svolgerà – il 7 febbraio prossimo ore 11.30, presso la “sala delle conferenze” del Comitato Italiano Paralimpico di Via Flaminia Nuova 830, Roma – una conferenza stampa in cui sono previsti gli interventi delle autorità sportive e la proiezione di un filmato.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente Luca Pancalli. “Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti agonistici del nostro movimento, l’occasione per misurarsi con tutto il mondo e comprendere il proprio valore. Ancora una volta saremo presenti con una Delegazione forte e competitiva. La FSSI negli ultimi anni ci ha abituato a grandi risultati, frutto di un lavoro qualificato e di una programmazione rigorosa. La speranza è di raggiungere, ancora una volta, gli obiettivi sperati. Alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutta la Federazione faccio il mio più grande in bocca al lupo. Siamo tutti con voi”, è quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Per Fabio Gelsomini, Segretario generale della FSSI, lo sforzo organizzativo data la complessità dell’evento “è notevole”, ma – dice – “faremo di tutto per mettere i nostri atleti nelle migliori condizioni possibili“.

La delegazione italiana sarà composta da 78 persone tra atleti, tecnici e dirigenti. Nello specifico per il futsal maschile e femminile saranno coinvolti 28 atleti e 8 tecnici, per il curling 5 atleti e un tecnico, per la disciplina dello sci 2 atleti e 3 tecnici, per lo snowboard 3 atleti e 3 tecnici e per gli scacchi 4 atleti e 1 tecnico.

“Da queste olimpiadi dei sordi – continua Gelsomini – abbiamo importanti aspettative: alcune squadre sono formate da giovanissimi, ma sicuramente già pronti per confrontarsi ai massimi livelli”, conclude.