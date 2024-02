Kiev. Incontro Zelensky-Borrell. Sul tavolo la cooperazione in materia di sicurezza e consegne di munizioni

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky e il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell si sono incontrati a Kiev il 7 febbraio per discutere, tra gli altri argomenti, della cooperazione in materia di sicurezza tra Kiev e l’UE e delle consegne di munizioni all’Ucraina.

Borrell è a Kiev in segno di continuo impegno dell’UE nei confronti dell’Ucraina mentre affronta l’aggressione russa. L’assistenza europea è ancora più cruciale ora che il sostegno da parte degli Stati Uniti rimane bloccato a causa delle controversie politiche interne.

Dopo mesi di ritardo, il 1° febbraio i leader europei hanno concordato di stanziare ulteriori 50 miliardi di euro (54 miliardi di dollari) in un pacchetto di sostegno finanziario per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’UE. Bruxelles deve ancora decidere il formato dell’ulteriore assistenza alla difesa per l’Ucraina.

Durante i colloqui, i leader si sono concentrati sui bisogni più urgenti dei difensori ucraini e sull’importanza di accelerare il piano dell’UE per fornire all’Ucraina un milione di munizioni, secondo l’Ufficio di Zelensky.

Dopo aver detto al primo ministro Denys Shmyhal che l’UE intende consegnare oltre 1 milione di proiettili all’Ucraina entro la fine del 2024, Borrell avrebbe ribadito la promessa a Zelensky.

“L’Ucraina ha mostrato un notevole impegno negli sforzi di riforma e presto avvierà i negoziati di adesione. Continueremo a lavorare fianco a fianco per realizzarlo”, ha scritto Borrell.

Secondo l’ Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Zelensky ha espresso gratitudine a Josep Borrell per il costante sostegno dell’Unione Europea all’Ucraina nel contrastare l’aggressione russa.

“Grazie per la visita della vostra squadra in Ucraina. Grazie per il vostro sostegno al popolo ucraino. Siete sempre stati con noi nei momenti difficili. Nei momenti di grandi sfide, siete sempre stati dalla parte dell’Ucraina e del suo popolo nella nostra lotta per la vita, la sovranità e l’indipendenza”, ha detto Zelensky.

In un incontro con il primo ministro Dmytro Shmyhal, Borrell ha affermato che l’Unione europea prevede di fornire all’Ucraina 1.155.000 colpi di artiglieria entro la fine dell’anno grazie alla maggiore capacità dell’industria della difesa degli Stati membri.

Borrell ha recentemente ammesso che il blocco europeo non manterrà la sua promessa di fornire le munizioni entro marzo. Si prevede che solo circa la metà del numero verrà consegnato entro la scadenza originaria.

Zelensky ha detto a Borrell che l’UE dovrebbe riconoscere l’Ucraina come destinazione prioritaria per l’esportazione di proiettili di artiglieria e aumentarne la produzione negli Stati membri, ha scritto l’Ufficio presidenziale.

“Fermare l’esportazione di munizioni di artiglieria verso i paesi terzi dell’UE è l’unica soluzione corretta possibile date le attuali sfide alla sicurezza”, ha detto Zelensky.

L’Ucraina si trova ad affrontare una carenza “critica” di proiettili di artiglieria, secondo un documento inviato dal ministro della Difesa Rustem Umerov agli alleati europei di Kiev visto da Bloomberg. Le forze ucraine non sono in grado di sparare più di 2.000 proiettili al giorno, circa un terzo dell’utilizzo medio giornaliero di proiettili da parte della Russia, ha scritto Umerov.

La Russia, a sua volta, avrebbe aumentato la propria capacità di produzione militare ed è probabilmente già in grado di produrre un milione di proiettili all’anno. Mosca sta anche ricevendo nuove forniture di munizioni dall’estero, con la Corea del Nord che probabilmente diventerà il maggiore fornitore di armi della Russia.

Durante l’incontro Zelensky e Borrell hanno discusso anche del disegno di legge aggiornato sulla mobilitazione dell’Ucraina, approvato dal parlamento ucraino in prima lettura lo stesso giorno.

