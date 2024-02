Usa. Corte: Trump non ha l’immunità presidenziale. L’ex presidente è diventato un semplice cittadino e imputato

“Se a un presidente non viene concessa l’immunità, ogni futuro presidente che lascerà l’incarico sarà immediatamente incriminato dal partito avversario”, ha affermato Cheung. “Senza una completa immunità, un presidente degli Stati Uniti non sarebbe in grado di funzionare adeguatamente.”

La sentenza è significativa non solo per il suo netto ripudio delle nuove richieste di immunità di Trump, ma anche perché dà nuova vita a un procedimento giudiziario storico che era stato effettivamente congelato per settimane mentre la corte esaminava l’appello. Tuttavia, il divario di un mese tra il momento in cui la corte ha ascoltato le argomentazioni e ha emesso la sua sentenza ha già creato incertezza sui tempi di un processo in un anno elettorale con un calendario pieno di impegni, con il giudice che supervisionava il caso la scorsa settimana che ha annullato la data iniziale del 4 marzo.

La sentenza unanime di martedì è la seconda volta da dicembre che i giudici ritengono che Trump possa essere perseguito per azioni intraprese mentre era alla Casa Bianca e nel periodo precedente al 6 gennaio 2021, quando una folla di suoi sostenitori ha preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti.

Il parere, che ci si aspettava visto lo scetticismo con cui la giuria ha accolto le argomentazioni del team di Trump, è stato implacabile nel ripudiare la nuova affermazione di Trump secondo cui gli ex presidenti godono di assoluta immunità per azioni che rientrano nelle loro funzioni lavorative ufficiali.

“Ai fini di questo procedimento penale, l’ex presidente Trump è diventato cittadino Trump, con tutte le difese di qualsiasi altro imputato criminale”, ha scritto la corte. “Ma qualsiasi immunità esecutiva che avrebbe potuto proteggerlo mentre era presidente non lo protegge più da questo procedimento giudiziario”.

I giudici hanno affermato che l’interesse pubblico alla responsabilità penale “supera i rischi potenziali di un’azione presidenziale agghiacciante”, respingendo l’affermazione secondo cui un presidente ha “autorità illimitata per commettere crimini” che impedirebbero il riconoscimento dei risultati elettorali o violerebbero i diritti dei cittadini alla libertà d’azione.

Un portavoce di Trump ha detto martedì che Trump farà appello alla sentenza “al fine di salvaguardare la Presidenza e la Costituzione”. E in un post su Truth Social dopo l’emissione della sentenza, Trump ha insistito sul fatto che un presidente “deve avere la piena immunità per poter funzionare correttamente e fare ciò che deve essere fatto per il bene del nostro Paese”.