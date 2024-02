Trento. Fugatti fa uccidere di Orso M90. Brambilla: atto di crudeltà, brutta pagina

AgenPress – L’uccisione dell’#orso #M90 da parte del presidente della provincia di Trento #Fugatti è una vergogna, un atto di crudeltà e una brutta pagina per il nostro paese, una pagina bruttissima nella storia del nostro Paese, un atto di miopia, di arroganza e di crudeltà senza precedenti, perché il presidente della Provincia ha fatto uccidere l’orso, munito di radiocollare, dopo averlo individuato, mettendo la firma quando l’animale era ormai sotto tiro.

Ha firmato il decreto ed eseguito congiuntamente, per impedire ai cittadini che non la pensano come lui di ricorrere alla magistratura! Con la nostra LE.I.D.A.A. e altre associazioni abbiamo preso in mano tutti gli atti e porteremo la provincia di Trento davanti alle autorità!”

Così Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente e presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commenta l’abbattimento-lampo dell’orso M90.

“Così ha negato ai cittadini che non la pensavano come lui la possibilità di esprimersi, a noi associazioni la possibilità di impugnare il provvedimento, alla magistratura la possibilità di vagliare questo atto a mio avviso folle ed eventualmente bloccarlo, come ha fatto finora. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, con le altre associazioni ambientaliste richiederà tutti gli atti per procedere nei confronti di Fugatti, affinché risponda del suo gesto, commesso in spregio di tutti noi, che non deve ripetersi mai più”.