Londra. Harry con Meghan e i figli in visita a Re Carlo a cui è stato diagnosticato un cancro

AgenPress – Il principe Harry è atterrato in arrivo dagli Usa all’aeroporto londinese di Heathrow con la moglie Meghan e i due figli piccoli, Archie e Lilibet, per incontrare il padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro. Lo riporta il Mail online.

Carlo lo ha chiamato personalmente per comunicargli la devastante notizia e il Duca di Sussex è immediatamente saltato su un aereo per poter essere nel Regno Unito più tardi oggi.

Una Range Rover di lusso che si ritiene trasportasse il reale britannico è stata vista arrivare al terminal VIP dell’aeroporto di Los Angeles ieri sera e lui si è imbarcato sul primo volo in modo da poter essere a Londra martedì all’ora di pranzo.

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha affermato che “Harry metterà da parte il passato in questo momento per questo problema serio. Per la famiglia reale, compresi i Sussex, è così importante che tutti vadano nella giusta direzione”.

Kristina Kyriacou, ex addetta stampa del re, ha detto che ‘Carlo adora Harry. Non voleva niente di tutto questo allontanamento. Se da una brutta notizia arriva una buona notizia e Harry, il re, la regina e suo fratello si riuniscono, che meraviglia.’

Il principe, che ha viaggiato durante il volo notturno di 11 ore senza la moglie Meghan, è stato accolto dall’aereo.

Una Range Rover nera parcheggiata al VIP. La Windsor Suite partì per recarsi in un’altra parte dell’aeroporto per andare a prendere Harry.

La Range Rover scortata da due auto della polizia,

L’auto di Harry era arrivata alla suite VIP adiacente al Terminal Cinque due ore prima del suo arrivo alle 12:35 sul BA280.

Nonostante avesse litigato con il Ministero degli Interni per la protezione della polizia durante le visite nel Regno Unito con la sua famiglia, un’auto della polizia lo ha seguito.

Si prevede che Harry si recherà a Clarence House per incontrare il Re che ha trascorso la notte scorsa a casa a Londra dopo aver iniziato un trattamento ambulatoriale per il cancro – mentre la famiglia e gli amici hanno rivelato che il monarca rimane “estremamente positivo” dopo la sua diagnosi bomba. Ma potrebbe saltare gli incarichi pubblici per diversi mesi.

Harry è atterrato nel Regno Unito all’ora di pranzo ma non si sa se vedrà suo fratello, il principe William o la principessa del Galles, che si sta riprendendo da un grave intervento chirurgico addominale nella loro casa nel parco del castello di Winsor. Ma gli esperti hanno detto che sperano che il viaggio last minute del Duca di Sussex possa finalmente avvicinare Harry, Charles e William.

L’ultima volta che il principe è volato nel Regno Unito è stato a settembre, per i Well Child Awards, dove ha soggiornato in un hotel. A Meghan mancava del tutto il Regno Unito, incontrandolo in Germania per gli Invictus Games.

Sembra che il Duca abbia chiesto se poteva soggiornare al Castello di Windsor per permettergli di visitare sua nonna, luogo di riposo della defunta Regina Elisabetta II , ma il permesso gli è stato negato.

Harry di solito viaggia con la sua squadra di sicurezza privata, dopo essere stato privato del diritto alla protezione automatica della polizia quando ha lasciato la famiglia reale nel 2020.

Una fonte vicina a Harry ha detto che aveva immediatamente deciso di venire nel Regno Unito per stare al fianco di suo padre. Gli esperti hanno affermato che la corsa di Harry in Gran Bretagna “indica la gravità” delle condizioni del re.

Annunciando che il principe Harry verrà a trovare suo padre , l’ufficio del duca e della duchessa di Sussex ha dichiarato: “Il duca ha parlato con suo padre della sua diagnosi. Nei prossimi giorni si recherà nel Regno Unito per vedere Sua Maestà.’