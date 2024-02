Egitto. Blinken incontra Al Sisi per colloqui su una nuova tregua a Gaza

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il presidente egiziano nell’ambito di un’intensa attività diplomatica di 48 ore che ha coinvolto quattro paesi alla ricerca di un cessate il fuoco nella guerra di Gaza.

Israele ha affermato che le sue forze hanno ucciso dozzine di uomini armati palestinesi in tutta Gaza nelle ultime 24 ore, con combattimenti concentrati su Khan Younis nel sud, con un minacciato assalto che incombe su una vicina città di confine brulicante di sfollati.

Blinken è arrivato in Egitto dopo una tappa in Arabia Saudita, per poi ripartire per il Qatar, per incontrare i principali Paesi mediatori nella guerra di Gaza. I palestinesi sperano che l’azione del massimo diplomatico americano in Medio Oriente stabilisca un cessate il fuoco prima che le forze israeliane assaltino i margini meridionali di Gaza, dove si stanno rifugiando oltre un milione di sfollati.