De Luca, Cerreto (FDI): dimissioni per un governatore che invoca la forza armata

AgenPress. “Preoccupanti e deliranti sono le parole del presidente De Luca che ha invocato la lotta armata sollecitando le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi per la manifestazione del 16 febbraio a Roma, per far sentire la voce dei territori, e per battere la delinquenza politica di cui è espressione questo Governo.

Siamo di fronte ad espressioni usate da un uomo che ha evidentemente seri problemi e ritengo che sia giunto il tempo per chiederne le dimissioni con effetto immediato e ci aspettiamo dal PD una posizione dura e ferma nei confronti di chi, pur ricoprendo un ruolo istituzionale, ne ha completamente dimenticato il significato. Se non arriveranno significa che il PDè complice.

Le dichiarazioni odierne hanno superato ogni limite e confermano tutta l’arroganza che questo governatore ha avuto ed ha nel mal amministrare una regione come la Campania. Ha più volte dimostrato di vacillare ma con oggi la misura è davvero colma”.

Lo ha dichiarato il deputato campano on. Marco Cerreto.