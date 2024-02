AgenPress. “Non dico che siamo al cospetto del Pd 2.0, ma a parte qualche polemica sulla televisione, non vedo grandi differenze tra Santoro e il partito di Schlein. In Italia, al contrario, c’è bisogno di un’alternativa fuori dal sistema. Quelle al suo interno non hanno cambiato nulla. Gli ultimi a farla sono stati i 5 Stelle, che hanno fallito”.

A dirlo Giorgio Cremaschi, ex leader Fiom e membro dell’esecutivo nazionale di Potere al Popolo, in un’intervista al quotidiano L’Identità.