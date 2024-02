Visita del Presidente Meloni in Giappone. La nostra collaborazione sta avendo un importante rilancio in termini politici e strategici

AgenPress. La nostra collaborazione sta avendo un importante rilancio soprattutto in termini politici e strategici. Il nuovo meccanismo di consultazioni Esteri-Difesa è stato istituito e avrà inizio a marzo; sono state, come ricordava il Primo Ministro, organizzate delle importanti esercitazioni militari congiunte, marittime e aeronautiche; l’Italia intende avere una presenza sempre più significativa e invierà quest’anno ulteriori velivoli, ulteriori assetti navali, arriveranno qui anche la nostra Portaerei Cavour, arriverà la Nave Scuola Amerigo Vespucci, ci arriveranno gli F-35, quindi una presenza molto importante che fa stato di una cooperazione che consideriamo strategica.

Tassello di questa cooperazione strategica è ovviamente la sottoscrizione, insieme al Regno Unito, della Convenzione Costitutiva dell’Organizzazione Internazionale e dell’Agenzia che avranno il compito di gestire il Global Combat Air Program, il GCAP, cioè il programma che serve a sviluppare congiuntamente un velivolo da caccia di sesta generazione, assolutamente all’avanguardia, entro il 2035.

Significa chiaramente innovazione, significa crescita, significa lavoro, ampie prospettive di ulteriori cooperazioni industriali. Con Fumio abbiamo convenuto sull’importanza di continuare su questa strada, avviando progetti concreti nell’ambito del nostro Memorandum già sottoscritto in materia di cooperazione sulla ricerca scientifica, intensificando la cooperazione in settori strategici come lo spazio, i semiconduttori, l’energia, rafforzando la cooperazione sulla difesa anche oltre il programma GCAP.