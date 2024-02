Siria. Cinque combattenti curdi sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro una base americana

AgenPress – Nel primo attacco significativo in Siria o Iraq da quando gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi nel fine settimana contro le milizie appoggiate dall’Iran che avevano preso di mira le sue forze nella regione, sei combattenti curdi alleati sono stati uccisi domenica sera da un attacco di droni contro una base che ospitava anche gli Stati Uniti. truppe nella Siria orientale.

Le Forze Democratiche Siriane (SDF) sostenute dagli Stati Uniti e guidate dai curdi hanno detto che l’attacco ha colpito un campo di addestramento presso la base di al-Omar nella provincia orientale siriana di Deir el-Zour , dove vengono addestrate le unità di commando delle forze. Non sono state segnalate vittime tra le truppe americane.

Le SDF inizialmente hanno accusato “mercenari sostenuti dal regime siriano” di aver effettuato l’attacco di domenica, ma in una seconda dichiarazione hanno accusato “milizie appoggiate dall’Iran” dopo aver indagato sull’attacco.

Un gruppo di milizie irachene appoggiate dall’Iran, soprannominato Resistenza Islamica in Iraq , ha pubblicato un video in cui rivendica la responsabilità e mostra loro mentre lanciano un drone da una posizione non specificata. Iraq e Siria condividono 600 km (370 m) di confine.

L’osservatorio siriano per i diritti umani dell’opposizione con sede in Gran Bretagna ha affermato che almeno sette combattenti delle SDF sono stati uccisi nell’attacco di domenica e almeno altri 18 feriti, alcuni in condizioni critiche.

Le SDF hanno affermato di avere il diritto di rispondere all’attacco.

Gli attacchi statunitensi di sabato sono avvenuti dopo che tre membri del personale di servizio sono stati uccisi in un attacco di droni su una base americana in Giordania il 27 gennaio. Due funzionari della difesa statunitense hanno detto alla CNN nel fine settimana che durante questi attacchi “tutti gli 85 obiettivi tranne uno sono stati ‘distrutti o danneggiati funzionalmente’”.