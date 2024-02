Russia. “Fatto fuori” dalle elezioni presidenziali l’oppositore di Putin. Irregolarità e firme di “defunti”

AgenPress – Il 15% e oltre delle firme presentate da Boris Nadezhdin a sostegno della sua candidatura contiene errori L’unico candidato contro la guerra alle elezioni presidenziali del mese prossimo, segno che potrebbe essere squalificato da uno scrutinio gestito con attenzione e consegnare la vittoria a Vladimir Putin.

Questo, in estrema sintesi, il giudizio della Commissione elettorale centrale russa secondo quanto dichiarato lunedì dal team dello stesso Nadezhdin. Emerso come forza “pacifista” in vista delle presidenziali di marzo, sebbene le sue posizioni sui territori occupati e sulla Crimea non siano del tutto chiare e trasparenti, Nadezhdin la scorsa settimana ha presentato 105 mila firme per la revisione. Venerdì, per contro, i funzionari elettorali hanno dichiarato di aver scoperto degli errori nella documentazione sottoposta dal candidato. Invitandolo a rivedere i documenti.

Anche se Nadezhdin non è stato ancora squalificato, il briefing di venerdì alla commissione elettorale centrale ha indicato che potrebbe essere rimosso prima del voto. Lunedì è stato convocato in commissione per un esame degli “errori” presenti nelle sue firme.

“Un gruppo di lavoro della Commissione elettorale centrale ci ha informato di aver trovato errori nel 15% delle firme che ho presentato il 31 gennaio scorso” ha scritto Nadezhdin sull’app di messaggistica Telegram, aggiungendo che assieme al suo team contesterà quanto riscontrato dai funzionari elettorali. Se Nadezhdin riuscirà a dimostrare che almeno 4.500 delle 9.209 firme contestate sono, in realtà, valide, potrà figurare fra i candidati alla successione di Putin. Secondo la Legge elettorale russa, gli aspiranti candidati di un partito non rappresentato in Parlamento devono raccogliere 100 mila firme di sostegno. “Se la Commissione elettorale centrale dovesse rifiutarsi di registrarmi come candidato, mi rivolgerò alla Corte suprema” ha aggiunto Nadezhdin.

Nei commenti riportati dall’agenzia di stampa statale Tass, Nikolai Bulayev, vice capo dell’agenzia governativa, ha detto: “Ci sono errori [nelle firme di Nadezhdin] che suscitano sorpresa. Quando vediamo decine e decine di persone che non sono più in vita lasciare firme, sorge la domanda sulla purezza delle norme etiche, anche da parte dei raccoglitori di firme. In una certa misura, il candidato è direttamente coinvolto”.

Nadezhdin ha affermato nel suo manifesto elettorale che Putin ha commesso un “errore fatale avviando l’operazione militare speciale”, il termine preferito dal Cremlino per la sua invasione. “Putin vede il mondo dal passato e sta trascinando la Russia nel passato”, ha detto.

Un’altra candidata apertamente contraria alla guerra, Ekaterina Duntsova, è già stata squalificata dalla commissione elettorale, che ha rifiutato di accettare la sua nomina a causa di presunti errori nella sua documentazione, compresi errori di ortografia.