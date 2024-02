Buckingham Palace. A Re Carlo è stato diagnosticato un cancro. Inizierà le cure ambulatoriali. Harry torna a Londra

AgenPress – La diagnosi è stata fatta di recente mentre il monarca, 75 anni, era in cura presso la London Clinic per un ingrossamento benigno della prostata.

“Durante la recente procedura ospedaliera del re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici.

Buckingham Palace ha confermato la notizia del cancro di re Carlo, precisando che il tumore non è alla prostata, ma è stato diagnosticato a margine dell’intervento cui il re è stato sottoposto poco più di una settimana fa nella London Clinic: lo stesso ospedale privato di Londra in cui alcuni giorni prima era stata operata per una delicata operazione all’addome rimasta di natura imprecisata sua nuora Kate, principessa di Galles, consorte dell’erede al trono William. Il palazzo non ha indicato dove il cancro sia localizzato né di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che è considerato trattabile e che Carlo ha iniziato oggi stesso un ciclo di “trattamenti regolari”.

“Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come al solito. Il re è grato alla sua équipe medica per il rapido intervento, reso possibile grazie al recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile.

“Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro”.

Buckingham Palace non ha rilasciato ulteriori dettagli in questa fase. Si ritiene che il re abbia informato personalmente i suoi figli, William e Harry, e i suoi tre fratelli – la principessa reale, il duca di Edimburgo e il duca di York – della sua diagnosi.

Il principe Harry ha parlato con re Carlo e tornerà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni.

La diagnosi non è di cancro alla prostata, alla luce della sua diagnosi separata di ingrossamento benigno della prostata.

Si ritiene che il re sia tornato a Londra da Sandringham lunedì mattina per iniziare le cure ambulatoriali.

Il re è stato visto l’ultima volta in pubblico a Sandringham domenica per partecipare a una funzione religiosa con la regina, ed era la prima volta che veniva visto da quando era stato dimesso dalla London Clinic.

L’annuncio ha portato un flusso di messaggi da parte di sostenitori. Il primo ministro, Rishi Sunak, ha reagito alla notizia twittando: “Auguro a sua maestà una piena e rapida guarigione. Non ho dubbi che tornerà al massimo delle sue forze in pochissimo tempo e so che tutto il Paese gli augurerà ogni bene”.

Il leader laburista Keir Starmer ha augurato al re “tutto il meglio per la sua guarigione. A nome del partito laburista, auguro a Sua Maestà tutto il meglio per la sua guarigione. Non vediamo l’ora di vederlo tornare in piena salute”.

Il portavoce della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha detto ai parlamentari: “So che l’intera Camera desidererà unirsi a me nell’esprimere le nostre condoglianze a Sua Maestà il Re dopo l’annuncio della notizia questa sera”.

“I nostri pensieri vanno, ovviamente, a Sua Maestà e alla sua famiglia, e vorremmo tutti inviargli i nostri migliori auguri per il successo del trattamento e una pronta guarigione dopo le notizie di stasera.”

Il re rinvia i suoi impegni pubblici mentre è in cura, mentre la principessa del Galles rinvia anche i suoi impegni pubblici mentre si sta riprendendo dall’intervento addominale a cui è stata sottoposta, sempre alla London Clinic.

Catherine, principessa del Galles, aveva deciso di mantenere privati ​​i suoi dati medici. Ma anche lei fuori dai giochi – non si prevede che ritorni alle funzioni pubbliche fino a dopo Pasqua – presenta problemi per la monarchia, che è significativamente diminuita nel numero di reali attivi a causa della partenza del Duca e della Duchessa di Sussex.

Kensington Palace ha annunciato lunedì che il Principe di Galles, che si è preso una pausa mentre la moglie era in ospedale, riprenderà le sue funzioni pubbliche questa settimana conducendo un’investitura mercoledì al Castello di Windsor, seguita da un evento di gala per la raccolta fondi per la London Air Ambulance.